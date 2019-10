London/Frankfurt/Pariz, 10. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so visoki predstavniki ZDA in Kitajske začeli nov krog trgovinskih pogovorov. Nafta se je prav tako podražila, tečaj evra pa je presegel mejo 1,10 dolarja.