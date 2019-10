Čez pristojni odbor DZ tudi predloga proračunov za infrastrukturo in okolje

Ljubljana, 10. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je seznanil s predlogi proračunov za infrastrukturni in okoljski resor za leti 2020 in 2021. Ministrstvo za infrastrukturo bo prihodnje leto razpolagalo z 862,2 milijona, leta 2021 pa s 794,2 milijona evrov. Okoljskemu ministrstvu gre prihodnje leto 315,9 milijona, leta 2021 pa 295 milijonov evrov.