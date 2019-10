Simone Biles v Stuttgartu osvojila še peto mnogobojsko krono

Stuttgart, 10. oktobra - Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je v finalu mnogoboja na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu upravičila vlogo favoritinje in prepričljivo slavila zmago manj kot deset mesecev do olimpijskih iger v Tokiu 2020. To je bila zanjo še peta mnogobojska krona, skupno že 16. zlata kolajna s SP in obenem tudi rekordno 22. odličje s SP.