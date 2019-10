Ljubljana, 10. oktobra - Na področju otrokovih pravic čaka še veliko dela, so izpostavili danes na okrogli mizi o stanju, izzivih in prihodnosti na tem področju. Če ne bodo pravice otrok spoštovane, ne bodo uresničili svojih potencialov in ne bodo imeli zaupanja niti vase niti v družbo, so opozorili predstavniki organizacij, ki se zavzemajo za spoštovanje otrokovih pravic.