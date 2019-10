Minister Erjavec na srečanju s predstavniki veteranskih organizacij poudaril pomen njihovega delovanja

Ljubljana, 10. oktobra - Minister za obrambo Karl Erjavec je na današnjem obisku predstavnikov Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije poudaril pomen njihovega delovanja. Med drugim namreč ohranjajo zavest, da je Slovenija nastala na temelju prizadevanja več generacij in krepitvi domoljubja, so Erjavčeve besede povzeli na spletni strani ministrstva.