V javni obravnavi predlog zakona o zaščiti vodnih virov na primorsko-notranjskem krasu

Ljubljana, 10. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v enomesečno javno obravnavo osnutek predloga zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Cilj je zagotoviti posebno varstvo virov pitne vode na območju. Med te sodi tudi vir Malni, k čigar zaščiti so državo pozivali v Postojni in Pivki.