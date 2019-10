Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 10. oktobra - Na Ljubljanski borzi so posredniki danes sklenili za 1,16 milijona evrov poslov. Največ ga je odpadlo na delnice Petrola, ki so se podražile za dva odstotka, in na delnice Krke, katerih tečaj je obstal na izhodišču. Navzgor so šle vse pomembnejše delnice, razen delnic Telekoma Slovenije. Indeks SBI TOP je pridobil pol odstotka.