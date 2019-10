V središču Ljubljane "domoljubni in protikorupcijski shod" za rešitev Slovenije

Ljubljana, 10. oktobra - Na ljubljanskem Prešernovem trgu se je danes zbrala množica protestnikov, ki so pod geslom Rešimo Slovenijo v nagovorih, s transparenti in z vzkliki pozvali k enaki obravnavi vseh, k pravični in pošteni državi. Izrekli so se proti korupciji ter izrazili nezadovoljstvo z vlado Marjana Šarca.