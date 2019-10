Rim obupal nad gradnjo zadnjega kraka podzemne železnice

Rim, 12. oktobra - Pod znamenitim Rimskim forumom bosta ostala zakopana dva ogromna vrtalna stroja, ki so ju uporabili za gradnjo predorov za podzemno železnico. Mestne oblasti so namreč zaradi pomanjkanja sredstev dokončno obupale nad dokončanjem trase Metro C, pripeljati stroje na površje pa bi bilo predrago, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.