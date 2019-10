Danes na Magistratu odprtje razstave ob 80-letnici Miroslava Cerarja

Ljubljana, 11. oktobra - Z današnjim slovesnim odprtjem razstave 8 desetletij Miroslava Cerarja, ki bo ob 18. uri v ljubljanski Mestni hiši, se bo začel niz prireditev v čast legendarnemu telovadcu, ki bo 28. oktobra dopolnil 80 let. Razstavo, posvečeno njegovim telovadnim, športnim in življenjskim dosežkom, so pripravile organizacije, v katerih je Cerar deloval.