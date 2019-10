Tožilstvo za vzgojiteljico vrtca v Hrvatinih predlaga dve leti zapora

Koper, 10. oktobra - Tožilka Nataša Valentič Kuštra je danes vztrajala pri obtožnici zoper nekdanjo vzgojiteljico vrtca v Hrvatinih Franko Kovačič in sodišču predlagala enotno kazen dveh let zapora, ki naj jo prestane z družbeno koristnim delom. Sodišču je predlagala tudi izrek prepovedi opravljanja vzgojiteljskega poklica za dobo treh let. Kovačičeva očitke zavrača.