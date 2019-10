V Oslu bodo razglasili Nobelovega nagrajenca za mir

Nobelov odbor v Oslu je letos prejel 301 nominacijo za nagrado za mir. Poznavalci ne izključujejo možnosti, da bo priznanje prejela prav švedska najstnica, ki bi s 16 leti postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir.

"Nobelov odbor je v preteklosti že nagradil okoljski aktivizem. Nagrada za mir ni vedno povezana z vojnami in oboroženimi konflikti. Po mojem mnenju je ta najstnica sprožila alarm, ki so ga ljudje slišali," je dejal direktor stockholmskega inštituta za mirovne študije Sipri Dan Smith.

Med kandidati za nagrado je omenil tudi ameriškega žvižgača Daniela Ellsberga, ki je leta 1971 medijem posredoval zaupne dokumente o odločitvah ameriške vlade glede vojne v Vietnamu.

Norveški zgodovinar Asle Sveen, ki je strokovnjak za zgodovino Nobelovih nagrad za mir, je dejal, da bo odbor verjetno razpravljal o Greti Thunberg, vendar bo po njegovem mnenju nagrado podelil etiopskemu premierju Abiyu Ahmedu. "Ahmed je po letih vojne dosegel mirovni sporazum z Eritrejo in sprožil proces demokratičnih reform. To bi bilo skladno z voljo Alfreda Nobela," je menil Sveen.

Teden razglasitev Nobelovih nagrad se je začel v ponedeljek z nagrado za medicino, v torek je sledila nagrada za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za književnost za leti 2018 in 2019, kot zadnjo pa bodo v ponedeljek razglasili nagrado za ekonomijo.

Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec in izumitelj dinamita Alfred Nobel. Dobitniki bodo nagrade prejeli na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Nobelovo nagrado za mir razglasijo in podelijo v Oslu, preostale v Stockholmu. Nagrajenci bodo prejeli devet milijonov švedskih kron (830.000 evrov). Če jih je več, si to vsoto razdelijo.