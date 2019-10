Podnebni aktivisti niso uresničili napovedi o blokadi londonskega letališča

London, 10. oktobra - Podnebni aktivisti iz skupine Extinction Rebellion niso uresničili napovedi o blokadi letališča London City, so pa s "sedečim protestom" poskrbeli za manjše nevšečnosti. Policisti so aretirali več ljudi, enega od približno 100 aktivistov pa so pridržali, ker ni želel zapustiti letala, ki bi moral poleteti proti Dublinu.