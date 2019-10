Odmevajo odnosi med Sovo in parlamentarno komisijo za nadzor

Ljubljana, 10. oktobra - Po tistem, ko je Sova v sredo sporočila, da komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) ne bo posredovala dokumentov o kadrovanju, so se danes odzvali tudi politiki in odprli več vprašanj. Med drugim glede pristojnosti Knovsa in uhajanja informacij, kar mu očita Sova, ter tudi, ali je Sova dokumente vseeno dolžna posredovati.