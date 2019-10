Pahor v Atenah z irskim kolegom o prihodnosti EU in brexitu

Atene, 10. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Atenah sestal z irskim predsednikom Michaelom D. Higginsom. V pogovoru o prihodnosti EU in drugih aktualnih razmerah v svetu sta posebno pozornost posvetila brexitu. Pahor je izrazil solidarnost z Irsko in podporo prizadevanjem za urejen brexit, saj je v interesu Združenega kraljestva in EU.