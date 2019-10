Prometna napoved do 17. oktobra

Ljubljana, 10. oktobra - V naslednjem tednu so zaradi številnih obnov in vzdrževalnih del med vikendom zaradi napovedi lepega vremena pričakovane zgostitve in zastoji predvsem konec tedna med Ljubljano in Koprom ter na izvozih Žalec-Arja vas v obe smeri, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.