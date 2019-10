Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 12. oktobra - Pri založbi Sodobnost International so izdali roman švicarskega avtorja Lukasa Barfussa Hagard, pri Društvu za dolgovezenje pa Blodnik po Istri, ki ga podpisujejo Agata Tomažič, Tamara Langus in Teja Kleč. Založba Miš je izdala pesniško zbirko za otroke Vinka Möderndorferja Babica za lahko noč ter delo Andyja Rileyja Edvin Gizdalin in zlobni cesar.