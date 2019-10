Pristojna komisija za več sredstev uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 10. oktobra - Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je na današnji seji seznanila s predlogoma proračunov za leti 2020 in 2021. Za urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je predvidenih 9,5 milijona evrov za leto 2020 in prav toliko za leto 2021. Poslanci so se zavzeli, da bi urad dobil več sredstev.