Primorski tehnološki park s podjetniškim projektom za slepe in slabovidne

Nova Gorica, 10. oktobra - V Primorskem tehnološkem parku v drugi polovici meseca pripravljajo program Ustvari svojo prihodnost, s katerim želijo slepim in slabovidnim omogočiti razvoj kompetenc podjetnosti, podjetnike pa seznaniti s prednostmi vključevanja slepih in slabovidnih v delovni proces, so sporočili iz tehnološkega parka.