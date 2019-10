Odbor DZ za delo skozi predloga proračunov za leti 2020 in 2021

Ljubljana, 10. oktobra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je danes seznanil s predlogoma proračunov za leti 2020 in 2021, ki ministrstvu za delo prinašata 1,626 oz. 1,628 milijarde evrov. Poslanci so zvišanje sredstev za okoli 30 milijonov evrov pozdravili, a opozorili, da bi za uresničitev vseh pomembnih projektov resor potreboval bistveno več.