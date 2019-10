Med Dvorom in Sotesko na cesti Žužemberk-Novo mesto sprostili promet

Žužemberk/Dvor pri Žužemberku, 10. oktobra - Na državni cesti Žužemberk-Novo mesto, ki so jo zaradi proženja skal s strmega pobočja ob gradnji suhokrajnskega vodovoda med Dvorom in Sotesko 27. septembra zaprli za ves promet, so danes ob 8. uri odpravili zaporo in sprostili promet. Dela so končali varno, hitro in skladno z napovedanim rokom, so davi sporočili z žužemberške občine.