Metlika, 10. oktobra - Metliški policisti so med varovanjem državne meje v sredo zvečer v Trnovcu ustavili kombinirano vozilo romunskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni državljan Romunije v vozilu prevaža 33 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.