Dopolnilo za izredno uskladitev pokojnin bo vložila koalicija

Ljubljana, 10. oktobra - Koalicija je danes razpravljala o proračunu in se uskladila o zahtevi DeSUS za izredno uskladitev pokojnin prihodnje leto. Dopolnilo DeSUS k zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju bodo posvojili oz. vložili kot dopolnilo koalicije. Dogovorili so se, da novih dopolnil k proračunskim dokumentom ne bodo vlagali.