V slovenjgraškem zavetišču za brezdomce danes dan za družabne igre z obiskovalci

Slovenj Gradec/Celje, 10. oktobra - V Zavetišču za brezdomce v Slovenj Gradcu na Francetovi cesti so danes ob mednarodnem dnevu brezdomcev pripravili dan odprtih vrat in organizirali družabne igre z obiskovalci. Dopoldne je zavetišče, kjer biva devet moških, obiskalo kar nekaj ljudi, nekateri stanovalci zavetišča pa so povedali, da se tam dobro počutijo.