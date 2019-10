V priporu prvi od treh storilcev junijskega ropa prodajalne na Čopovi

Ljubljana, 10. oktobra - Ljubljanski kriminalisti so zaključili preiskavo junijskega ropa specializirane trgovine v središču Ljubljane. Na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov so ugotovili, da so bili storilci trije, in sicer dva državljana Srbije, stara 32 in 33 let, in do sedaj še neidentificirani storilec. Eden od njih je v priporu.