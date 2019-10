Evropske borze uvodoma v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 10. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so se uvodoma spustili pod gladino. Oči vlagateljev so danes uprte predvsem v Washington, kjer se bodo nadaljevala trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko. Analitiki sicer niso preveč optimistični, da bosta velesili v tokratnem krogu pogajanj dosegli kakšen preboj v več kot leto dni trajajoči trgovinski vojni.