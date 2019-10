Na Hrvaškem stavka v osnovnih in srednjih šolah

Zagreb, 10. oktobra - V hrvaških javnih osnovnih in srednjih šolah danes ni pouka, potem ko so propadla pogajanja med vlado in vodilnima sindikatoma v izobraževanju, ki sta zahtevala šestodstotno zvišanje plač. Hrvaška vlada je ponudila dva odstotka višje plače, kar pa ni zadovoljilo sindikatov.