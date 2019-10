Visokošolski zavodi: Dokument o poklicnih kompetencah skladen z izobraževalnim sistemom

Ljubljana, 10. oktobra - Visokošolski zavodi s področja zdravstvenih ved podpirajo dokument o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi. Dokument je po njihovi oceni skladen s slovenskim izobraževalnim sistemom, so zapisali v sporočilu za javnost. Podpirajo prizadevanja ministrstva za zdravje za odpravo anomalij v zdravstvenem sistemu, so dodali.