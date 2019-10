Zapisnik zadnjega zasedanja centralne banke ZDA kaže na ostre delitve

Washington, 10. oktobra - Zapisnik razprave z zadnjega zasedanja Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC), ki je potekalo 17. in 18. septembra, kaže na velike delitve glede politike nižanja obrestnih mer. FOMC je septembra znižal ključno obrestno mero na raven med 1,75 do 2,0 odstotka, znižanje je podprlo sedem članov, trije so bili proti.