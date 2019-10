Varnostni svet ZN o turški ofenzivi proti kurdskim milicam na severu Sirije

New York, 10. oktobra - Varnostni svet ZN se bo po napovedih diplomatov danes v New Yorku sešel na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati, potem ko je Turčija v sredo začela ofenzivo proti kurdskim milicam YPG na severu Sirije. Sklic izrednega zasedanja, predvidenega dopoldne po krajevnem času, so zahtevale Belgija, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Poljska.