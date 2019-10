Pred EU in Otokom zadnji poskus za dogovor pred vrhom EU

London, 9. oktobra - Pred EU in Združenim kraljestvom so ključni pogovori, ki bodo zadnji poskus za dogovor pred vrhom unije prihodnji teden. Britanski minister za brexit Steve Barclay se bo v petek v Bruslju srečal s pogajalcem EU za brexit Michelom Barnierjem. Premierja Velike Britanije Boris Johnson in Irske Leo Varadkar pa se bosta sestala že v četrtek.