Podnebni aktivisti napovedujejo blokado londonskega letališča

London, 9. oktobra - Podnebni aktivisti iz skupine Extinction Rebellion so danes napovedali, da bodo od četrtka do sobote zvečer z zasedbo letališča London City po zgledu hongkonških protestnikov blokirali promet na njem. Kot so pojasnili, so pripravljeni "žrtvovati svobodo" več sto prostovoljcev, da bi jim to uspelo.