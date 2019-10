Ruski telovadci po 28 letih spet ekipni prvaki

Stuttgart, 9. oktobra - Ruski telovadci na čelu z Nikito Nagornijem, Arturjem Dalalojanom in Davidom Beljavskim so na 49. svetovnem prvenstvu v Stuttgartu na ekipnem prestolu nasledili Kitajce. Pred 7500 gledalci v razprodani dvorani Schleyer so Rusi približno s točko naskoka slavili zmago pred Kitajci, tretji so bili gostitelji naslednjih olimpijskih iger, Japonci.