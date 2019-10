Prihodki Luke Koper v devetmesečju višji

Koper, 9. oktobra - V Luki Koper so v prvih devetih mesecih letošnjega leta pretovorili 17,74 milijona ton blaga, kar je 78.000 več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za tri odstotke na nekaj več kot 170 milijonov evrov, predvsem zaradi rasti pretovora tekočih tovorov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.