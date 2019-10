V Narodnem muzeju razstava koptskih tkanin

Ljubljana, 10. oktobra - V Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi bodo drevi odprli razstavo koptskih tkanin iz zbirke muzeja. Na ogled bo več kot 50 tkanin, ki jih je muzej pridobil leta 1890 in so bile skoraj 130 let skrite v depojih. Za razstavo, na kateri jih prvič strnjeno predstavljajo slovenski javnosti, so jih strokovno obdelali in ovrednotili.