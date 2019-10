Avtor knjige Popolna omama grenko-sarkastično o drogah v tretjem rajhu

Ljubljana, 9. oktobra - V Cankarjevem domu so nocoj gostili Normana Ohlerja, avtorja knjige Popolna omama: Droge v tretjem rajhu. Z njim se je o delu, v katerem razkriva enormne razsežnosti drog med voditelji tretjega rajha in v vojski, pogovarjal Marcel Štefančič jr. Oba sta se uvodoma vprašala, kje so bili zgodovinarji. Avtor se je pošalil, da edini niso bili drogirani.