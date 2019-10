V ljubljanski Operi premiera nove postavitve Mozartove Čarobne piščali

Ljubljana, 10. oktobra - V ljubljanski operno-baletni hiši bo drevi premiera Mozartove opere Čarobna piščal v režiji Jaše Kocelija in pod glasbenim vodstvom maestra Jaroslava Kyzlinka. Po režiserjevih besedah so ustvarili čaroben svet, v katerem "malo diši po prihodnosti". Nova postavitev odpira metafizična vprašanja in je v asociativnem dialogu z Mozartom.