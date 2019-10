Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je Marinka Štern

Maribor, 10. oktobra - Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana za življenjsko delo je igralka Marinka Štern, so danes v Mariboru sporočili organizatorji 54. Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo nagrado za igralsko ustvarjalnost v slovenskem prostoru bo prejela ob zaključku festivala, ki ga bo Maribor gostil od 14. do 27. oktobra.