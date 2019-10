Crvena zvezda ni smela na Kosovo

Beograd, 9. oktobra - Napovedana in danes neodigrana tekma srbskega nogometnega pokala med ekipama Trepča in Crvena zvezda je poskrbela za nov športni in politični zaplet na relaciji Beograd - Priština. Kosovske oblasti namreč moštvu iz Beograda niso dovolile vstopa na Kosovo, tako da bodo tekmo v četrtek odigrali v Srbiji.