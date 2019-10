Unilever do mladih z ostrim rezom v uporabo plastike

Haag, 13. oktobra - Britansko-nizozemski proizvajalec izdelkov za široko potrošnjo Unilever, lastnik znamk mil Dove in sladoledov Ben and Jerry's, je ta teden napovedal, da bo do leta 2025 prepolovil uporabo nove plastike. Ob tem je priznal, da ga k temu koraku ne vodi le skrb za okolje, temveč tudi želja, da se približa mladim, bolj okoljsko osveščenim strankam.