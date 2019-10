Ljubljanska borza: Kar polovica prometa z NLB

Ljubljana, 9. oktobra - Na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 449.850 evrov poslov, daleč najbolj pa so vlagatelji tokrat povpraševali po delnicah NLB. Indeks SBI TOP se je znižal za 0,43 odstotka, saj se je večina pomembnejših delnic pocenila. Izjema so delnice Uniorja s šestodstotno rastjo tečaja, dražje kot v torek so tudi delnice Save Re in Krke.