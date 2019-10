Ministrstvo zapira razpis za pomoč v primeru strele ali požara

Ljubljana, 9. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi porabe sredstev zapira javni razpis za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019. Vsa razpoložljiva sredstva so porabljena, razpis se zapre danes opolnoči, so sporočili z ministrstva.