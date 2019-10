Festival mlade literature Urška v polnoletnost

Slovenj Gradec, 10. oktobra - Koroška bo letos že 18. gostila mlade literate in ljubitelje pisane besede, ki bodo od danes do sobote v Slovenj Gradcu prebirali, poslušali in ustvarjali literaturo na zaključnem delu Festivala mlade literature Urška. Osrednja prireditev z razglasitvijo uršljana oz. uršljanke 2019 bo v petek zvečer. Za naziv se poteguje šest finalistov.