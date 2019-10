Pahor v Atenah na srečanju s predsedniki 12 članic EU

Atene, 10. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor se bo danes in v petek v Atenah udeležil srečanja predsednikov 13 držav članic EU. Osrednje teme letošnjega srečanja t. i. skupine Arraiolos bodo soočanje z znaki gospodarskega ohlajanja in migrantsko krizo ter varnost EU in njenih državljanov.