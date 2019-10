V konzorciju za pospešitev zelene preobrazbe energetike še tri podjetja

Ljubljana, 9. oktobra - Konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike, ki sta ga prejšnji mesec ustanovili družbi Eles in Gen-I, so se pridružili še Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Ljubljana. Namen konzorcija je spodbuditi sodelovanje na razvojnih projektih s ciljem prehoda v brezogljično družbo do leta 2050.