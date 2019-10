Novi v. d. direktorja jeseniške bolnišnice Miran Rems

Jesenice, 9. oktobra - Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenica je na torkovi seji za v. d. direktorja imenoval vodjo oddelka splošne in abdominalne kirurgije v bolnišnici Mirana Remsa. Ta bo funkcijo opravljal do pridobitve vladnega soglasja k izbranemu novemu direktorju Tomažu Glažarju oziroma najdlje eno leto, so danes sporočili iz bolnišnice.