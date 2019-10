Kitajska uvaja sistem obsežnega družbenega nadzora

Peking, 19. oktobra - Kitajska se že daljše obdobje intenzivno pripravlja na leto 2020, ko ima v načrtu polno uvedbo sistema "družbenega točkovanja državljanov". V ta namen so oblasti vzpostavile tehnološko izjemno napredno mrežo nadzora prebivalcev - od spremljanja njihovih mobilnih naprav do preletov z droni in snemanja s kamerami za prepoznavanje obraza.