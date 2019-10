Prijeli šest tujcev pri nezakonitem prevozu migrantov

Ljubljana, 9. oktobra - Policisti so na območju Policijske uprave Ljubljana v torek prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prevažali migrante čez mejo. Vseh šest osumljencev so pridržali in jih bodo privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.