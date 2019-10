Na davčno-finančni konferenci o razbremenitvi gospodarstva

Portorož, 9. oktobra - Letošnjo davčno-finančno konferenco v Portorožu je sklenila okrogla miza na temo nižjih davkov. Sodelujoči so bili kritični do po njihovem zgolj lepotnih popravkov davčne zakonodaje, hkrati pa so izpostavili pomen davčne razbremenitve podjetnikov, s čimer bi posledično zagotovili boljše plače in tudi večjo potrošnjo.