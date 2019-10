V parku pred Arhivom RS razstava Slovenci v ZDA danes

Ljubljana, 9. oktobra - V parku pred Arhivom RS so odprli razstavo Slovenci v ZDA danes, ki so jo v arhivu pripravili v sodelovanju z ameriškim rojakom Joejem Valenčičem. Avtor razstave se je vselej zanimal za življenje Slovencev v ZDA, na desetih panojih pa je predstavil, kako gojijo slovensko kulturo in jezik, pa tudi, kaj so Slovenci v izseljenstvu dosegli.